Через негоду в США загинуло щонайменше двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок сильного шторму з можливими торнадо, що рухається на схід через центральні райони США, передає УНН з посиланням на Time.
За словами місцевої влади, чоловік на північному сході Арканзаса і жінка в південному центральному штаті Кентуккі загинули, коли шторм з потужним вітром, град і сильний дощ, що спричинив повені, пройшли через ці райони.
На північному сході Арканзасу 83-річний чоловік загинув в результаті того, як сильні вітри перевернули трейлер, в якому він мешкав. За словами шерифа округу Террі, Альберт Фостер загинув в суботу ввечері після того, як трейлер було знесено вітром у ставок.
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На відстані близько 50 миль, гідрометеослужба повідомила, що шторм зірвав дах готелю в місті Осеола, приблизно в 160 милях (257 кілометрах) на північ від Мемфіса, штат Теннессі.
У сільській місцевості, на півдні центральної частини штату Кентуккі, 79-річна Даллас Джейн Комбс померла після того, як торнадо потрапив до її будинку у суботу ввечері, повідомили в департаменті Шерифа округу Логан.
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Синоптики заявили, що рекордна повінь виникла вздовж міста Канкакі, після декількох днів сильних дощів і відлиги. Штормові попередження лунали впродовж раноку в неділю від Міссурі до центральної Пенсільванії, а попередження щодо сили вітру залишилася в силі практично для всього Нижнього Мічигану.