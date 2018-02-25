Из-за непогоды в США погибли по меньшей мере два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате сильного шторма с возможными торнадо, что движется на восток через центральные районы США, передает УНН со ссылкой на Time.
По словам местных властей, мужчина на северо-востоке Арканзаса и женщина в южном центральном штате Кентукки погибли, когда шторм с мощным ветром, град и сильный дождь, вызвавший наводнения, прошли через эти районы.
На северо-востоке Арканзаса 83-летний мужчина погиб в результате того, как сильные ветры перевернули трейлер, в котором он жил. По словам шерифа округа Терри, Альберт Фостер погиб в субботу вечером после того, как трейлер был снесен ветром в пруд.
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На расстоянии около 50 миль, гидрометеослужба сообщила, что шторм сорвал крышу отеля в городе Осеола, примерно в 160 милях (257 километрах) к северу от Мемфиса, штат Теннесси.
В сельской местности, на юге центральной части штата Кентукки, 79-летняя Даллас Джейн Комбс умерла после того, как торнадо попал в ее дом в субботу вечером, сообщили в департаменте Шерифа округа Логан.
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Синоптики заявили, что рекордное наводнение возникло вдоль города Канкаки, после нескольких дней сильных дождей и оттепелей. Штормовые предупреждения звучали в течение утра в воскресенье от Миссури до центральной Пенсильвании, а предупреждение по силе ветра осталась в силе практически для всего Нижнего Мичигана.