В Черниговскокй области 242 населенных пункта остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Черниговской области в результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются жители 242 населенных пунктов. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, передает УНН.
"В результате неблагоприятных погодных условий 13 февраля по уточненной информации по состоянию на 9 ч. 13 февраля отключено 1 ЛЭП 110 кВ, 4 ЛЭП 35 кВ, 81 ЛЭП 10 кВ и 1 участок ЛЭП 10 кВ, 1133 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются жители 242 населенных пунктов на территории Бахмачского, Бобровицкого, Борзнянского, Ичнянского, Коропского, Корюковского, Менского, Нежинского, Новгород-Северского, Прилуцкого, Семеновского, Срибнянского, Талалаевского и Черниговского районов", - говорится в сообщении.
Напомним, около 55 тысяч домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия из-за сильного шторма.