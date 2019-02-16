У Судані відключили електрику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Увечері 15 лютого було повністю знеструмлено Судан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al-Arabiya.
Національний центр управління підтвердив повне закриття електромережі і відзначив, що інженери і техніки почали поступово перезапускати станції і живити мережу.
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При цьому видання уточнює, що нинішнє знеструмлення Судану стало вже четвертим, починаючи з січня минулого року.
Як повідомляв УНН, у Вінниці відключили від електрики дві водопровідні станції.
Крім того, на Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла