У Судані відключили електрику

Національний центр управління підтвердив повне закриття електромережі і відзначив, що інженери і техніки почали поступово перезапускати станції і живити мережу.



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При цьому видання уточнює, що нинішнє знеструмлення Судану стало вже четвертим, починаючи з січня минулого року.



Як повідомляв УНН, у Вінниці відключили від електрики дві водопровідні станції.



Крім того, на Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла