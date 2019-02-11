У Вінниці відключили від електрики дві водопровідні станції

“З 13:00 11 лютого 2019 року Вінницькими міськими електричними мережами було відключено від електропостачання ВНС ІІІ підйому „Старе місто“ та ВНС ІІІ підйому „Вишенька“. Відключення від електропостачання відбулося у зв’язку з тим, що КП „Вінницяоблводоканал“ немає змоги оплатити 100% авансового платежу за лютий 2019 року”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємстві, водопровідна насосна станція підйому “Старе місто” забезпечує водопостачання району старого міста, тому може спостерігатись пониження тиску, та відсутність водопостачання на верхніх поверхах житлових будинків.

ВНС підйому “Вишенька” забезпечує стале водопостачання мікрорайону “Вишенька” “Поділля”, Ленінського району, тож може спостерігатись зниження тиску в мікрорайонах “Вишенька” “Поділля”, а в Ленінському районі може спостерігатись пониження тиску, та відсутність водопостачання на верхніх поверхах житлових будинків.

КП “Вінницяоблводоканал” звернулось до міського голови Моргунова С.А. та до голови обласної ради Олійника А.Д. з проханням не допустити цілковите припинення електропостачання об’єктів централізованого водопостачання та розглянути питання щодо надання підприємству на перехідний період фінансової підтримки.

Як повідомляв УНН, за словами глави Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), постачальники електричної енергії не хочуть працювати з водоканалами через низьку платіжну дисципліну.