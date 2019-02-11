В Виннице отключили от электричества две водопроводные станции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Виннице в понедельник отключили от электроснабжения две водопроводных насосных станции - І подъема "Старый город" и подъема "Вишенка". Причиной значится невозможность в полном объеме оплатить аванс за электроэнергию за февраль, передает УНН со ссылкой на сообщение КП "Винницаоблводоканал" в Facebook.
“С 13:00 11 февраля 2019 года Винницкими городскими электрическими сетями были отключены от электроснабжения ВНС III подъема „Старый город“ и ВНС III подъема „Вишенка“. Отключение от электроснабжения произошло в связи с тем, что КП „Винницаоблводоканал“ не имеет возможности оплатить 100% авансового платежа за февраль 2019 года”, — говорится в сообщении.
По информации предприятия, водопроводная насосная станция подъема “Старый город” обеспечивает водоснабжение района старого города, поэтому может наблюдаться понижение давления и отсутствие водоснабжения на верхних этажах жилых домов.
ВНС подъема “Вишенка” обеспечивает устойчивое водоснабжение микрорайона “Вишенка” “Подолье”, Ленинского района, поэтому может отмечаться снижение давления в микрорайонах “Вишенка” “Подолье”, а в Ленинском районе может отмечаться понижение давления, и отсутствие водоснабжения на верхних этажах жилых домов.
КП “Винницаоблводоканал” обратилось к мэру Моргунову С. и к председателю областного совета Олийныку А. с просьбой не допустить полное прекращение электроснабжения объектов централизованного водоснабжения и рассмотреть вопрос о предоставлении предприятию на переходный период финансовой поддержки.
Как сообщал УНН, по словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поставщики электроэнергии не хотят работать с водоканалами за низкую платежную дисциплину.