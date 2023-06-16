В современной Украине неонацизма нет: Еврейская конфедерация Украины отреагировала на комментарии путина о Зеленском

Детали

Во-первых, в конфедерации отмечают, что Владимир Зеленский – лидер, который показал пример мужества своему народу и всему миру. Президент Украины – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи.

Украина гордится непоколебимой стойкостью нашего Президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан.

Во-вторых, в современной Украине неонацизма нет, заявляет Еврейская конфедерация Украины.

Бытовой антисемитизм, и так один из самых низких в Европе, после 24 февраля 2022 года в Украине практически не наблюдается.

В своем недавнем исследовании Антидиффамационная лига прямо связала это с авторитетом Владимира Зеленского, который возглавил всю нацию, в том числе евреев, в борьбе с российской агрессией.

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В-третьих, об обвинениях украинцев в преступлениях времен Холокоста.

«Хотим напомнить, что Украина является четвертой в мире страной по количеству Праведников народов мира (люди, которые спасали евреев во время Холокоста) – 2 691 человек, по данным Яд Вашем. По данным же украинских исследователей, украинцев-Праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету - сотни тысяч спасенных жизней евреев», - отмечает конфедерация.

Именно при Президенте Владимире Зеленском учрежден День украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Он отмечается на государственном уровне 14 мая.

Именами украинцев-Праведников, в том числе в рамках инициативы Еврейской конфедерации Украины «Праведники моего города», во всех регионах Украины называются улицы, площади, скверы, открываются мемориалы.

Чтобы продемонстрировать так называемую «денацификацию», конфедерация показала лишь одно фото.

Это Менора в Мемориале «Дробицкий Яр» в окрестностях Харькова. Здесь во время Холокоста нацисты расстреляли около 20 тысяч узников Харьковского гетто.

Снимок сделан сразу после российского обстрела 26 марта 2022 года.