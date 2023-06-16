У сучасній Україні неонацизму немає: Єврейська конфедерація України відреагувала на коментарі путіна про Зеленського

КИЇВ. 17 червня. УНН. Єврейська конфедерація України відреагувала на закиди російського диктатора володимира путіна на петербурзькому економічному форумі, де той, посилаючись на своїх «друзів-євреїв», назвав Президента України Володимира Зеленського не євреєм, а ганьбою нації, який потурає неонацизму. І вкотре наголосив на необхідності проведення в Україні так званої «денацифікації». Про це пише УНН з посиланням на заяву конфедерації.