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У сучасній Україні неонацизму немає: Єврейська конфедерація України відреагувала на коментарі путіна про Зеленського

Київ • УНН

 • 1679724 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Єврейська конфедерація України відреагувала на закиди російського диктатора володимира путіна на петербурзькому економічному форумі, де той, посилаючись на своїх «друзів-євреїв», назвав Президента України Володимира Зеленського не євреєм, а ганьбою нації, який потурає неонацизму. І вкотре наголосив на необхідності проведення в Україні так званої «денацифікації». Про це пише УНН з посиланням на заяву конфедерації.

У сучасній Україні неонацизму немає: Єврейська конфедерація України відреагувала на коментарі путіна про Зеленського

Деталі 

По-перше, у конфедерації зазначають, що Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Президент України – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. 

Україна пишається непохитною стійкістю нашого Президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян. 

По-друге, у сучасній Україні неонацизму немає, заявляє Єврейська конфедерація України.

Побутовий антисемітизм, і так один із найнижчих у Європі, після 24 лютого 2022 року в Україні практично не спостерігається.

У своєму недавньому дослідженні Антидифамаційна ліга прямо пов'язала це з авторитетом Володимира Зеленського, який очолив усю націю, у тому числі євреїв, у боротьбі з російською агресією.

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По-третє, про звинувачення українців у злочинах часів Голокосту.

«Хочемо нагадати, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю Праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-Праведників налічується понад 15 тисяч. На їхньому рахунку - сотні тисяч врятованих життів євреїв», - наголошує конфедерація. 

Саме за Президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається на державному рівні 14 травня.

Іменами українців-Праведників, у тому числі в рамках ініціативи Єврейської конфедерації України «Праведники мого міста», в усіх регіонах України називаються вулиці, майдани, сквери, відкриваються меморіали.

Щоб продемонструвати так звану «денацифікацію», конфедерація показала лише одне фото.

Це Менора у Меморіалі «Дробицький Яр» на околицях Харкова. Тут під час Голокосту нацисти розстріляли близько 20 тисяч в'язнів Харківського гетто.

Знімок зроблений одразу після російського обстрілу 26 березня 2022 року.

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