В субботу на мосту Патона частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В субботу, 22 августа, на мосту имени Патона в столице частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"С 9:00 до 18:00 22 августа на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта. Об этом информировали в КК "Киевавтодор". На мосту им. Патона дорожники проведут комплекс противоаварийных работ. Будут работать в направлении Левого берега", - сообщили во пресс-службе.
Как отметили в КГГА, работы выполнят в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат.
Как сообщал УНН, 23-24 августа в столице возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города.