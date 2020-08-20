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У суботу на мосту Патона частково обмежать рух транспорту

У суботу на мосту Патона частково обмежать рух транспорту

Київ • УНН

 • 15958 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У суботу, 22 серпня, на мосту імені Патона у столиці частково обмежать рух транспорту через дорожні роботи. Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає УНН.

"Із 09:00 до 18:00 22 серпня на мосту ім. Патона частково обмежать рух транспорту. Про це інформували у КК "Київавтодор". На мосту ім. Патона дорожники проведуть комплекс протиаварійних робіт. Працюватимуть у напрямку Лівого берега", - повідомили в пресслужбі.

Як наголосили в КМДА, роботи виконають у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать.

Як повідомляв УНН, 23-24 серпня в столиці можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.

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