У суботу на мосту Патона частково обмежать рух транспорту

"Із 09:00 до 18:00 22 серпня на мосту ім. Патона частково обмежать рух транспорту. Про це інформували у КК "Київавтодор". На мосту ім. Патона дорожники проведуть комплекс протиаварійних робіт. Працюватимуть у напрямку Лівого берега", - повідомили в пресслужбі.

Як наголосили в КМДА, роботи виконають у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать.

Як повідомляв УНН, 23-24 серпня в столиці можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.