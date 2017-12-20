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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88511 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100389 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100804 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113954 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102527 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105459 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112366 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СЦКК объяснили невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

В СЦКК объяснили невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

Киев  •  УНН

 • 12080 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украины биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Костарев рассказал, что в августе 2017 президентом Украины подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.

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"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не издавалась возможной", - подчеркнул Костарев.

По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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