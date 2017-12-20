В СЦКК объяснили невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украины биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Костарев рассказал, что в августе 2017 президентом Украины подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.
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"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не издавалась возможной", - подчеркнул Костарев.
По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.