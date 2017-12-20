У СЦКК пояснили неможливість подальшої роботи російських спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Діяльність представництва РФ в СЦКК неможлива при введенні України біометричного контролю, повідомив керівник представництва ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергій Костарєв, який разом з російською групою офіцерів повернувся в РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Костарєв розповів, що в серпні 2017 року президентом України підписано указ про посилення заходів контролю перетину державного кордону, в тому числі про введення з 2018 року неприйнятного для російських військовослужбовців в СЦКК біометричного контролю.
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"Неодноразові звернення на адресу української сторони про необхідність врегулювання цього питання ні до чого не привели. В умовах, що склалися подальша робота представництва ВС РФ в складі СЦКК не видавалася можливою", - підкреслив Костарєв.
За його словами, при цьому правовий статус російських військовослужбовців у складі СЦКК за три роки існування Центру керівництвом України так і не було врегульовано.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі Спільного центру з контролю і координації 19 грудня. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.