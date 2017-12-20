У СЦКК пояснили неможливість подальшої роботи російських спостерігачів

ukru
26 березня, 20:57 • 37750 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 229937 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 230839 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 368975 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 251631 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 365968 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 227416 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247240 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257150 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248327 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 62819 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 91992 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 73855 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 72542 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 46719 перегляди
Публікації
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 8199 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 172490 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 229969 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 369001 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 365990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 109587 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 100524 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 132274 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 149260 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 154278 перегляди
Актуальне
У СЦКК пояснили неможливість подальшої роботи російських спостерігачів

У СЦКК пояснили неможливість подальшої роботи російських спостерігачів

Київ • УНН

 • 12080 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Діяльність представництва РФ в СЦКК неможлива при введенні України біометричного контролю, повідомив керівник представництва ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергій Костарєв, який разом з російською групою офіцерів повернувся в РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини. 

Костарєв розповів, що в серпні 2017 року президентом України підписано указ про посилення заходів контролю перетину державного кордону, в тому числі про введення з 2018 року неприйнятного для російських військовослужбовців в СЦКК біометричного контролю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС України обурилось рішенням Росії вивести своїх представників із СЦКК

"Неодноразові звернення на адресу української сторони про необхідність врегулювання цього питання ні до чого не привели. В умовах, що склалися подальша робота представництва ВС РФ в складі СЦКК не видавалася можливою", - підкреслив Костарєв.

За його словами, при цьому правовий статус російських військовослужбовців у складі СЦКК за три роки існування Центру керівництвом України так і не було врегульовано.

Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі Спільного центру з контролю і координації 19 грудня. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53