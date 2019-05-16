В столице появилась гигантская гривна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В столице возле Киевского национального экономического университета на проспекте Победы установили памятник гривне. Об этом один из инициаторов мемориала Андрей Павловский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как отметил Павловский, проект называется "Гривна Всемогущая", стоимость его разработки и установки обошлась в 300 000 гривен.
Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер и даже пенсионеры. Чтобы воплотить этот проект в жизнь, понадобилось больше года.
Напомним, ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни.
Как сообщал УНН, институт нацпамяти обратился в МИД за надругательство над памятником украинских подпольщиков в Польше.