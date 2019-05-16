У столиці з'явилась велетенська гривня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У столиці біля Київського національного економічного університету на проспекті Перемоги встановили пам'ятник гривні. Про це один з ініціаторів меморіалу Андрій Павловський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як зазначив Павловський, проект має назву "Гривня Всемогутня", вартість його розробки і встановлення обійшлась у 300 тисяч гривень.
Меценатами виступили підприємці, студенти, працівники із різних сфер і навіть пенсіонери. Щоб втілити цей проект в життя, знадобилося більше року.
Нагадаємо, ГПУ закликала відтермінувати будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляв УНН, інститут нацпам’яті звернувся до МЗС через наругу над пам’ятником українських підпільників у Польщі.