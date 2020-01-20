В столице за выходные произошло почти 170 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве за субботу и воскресенье, 18-19 января, произошло почти 170 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 18 по 19 января произошло 167 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, во Львове из-за ДТП пострадало двое детей.
Как сообщалось, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием 4 автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения.