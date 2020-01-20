В столице за выходные произошло почти 170 ДТП

"В Киеве с 18 по 19 января произошло 167 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Напомним, во Львове из-за ДТП пострадало двое детей.

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием 4 автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения.