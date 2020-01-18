У Львові внаслідок ДТП постраждало двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 січня. УНН. У Львові через ДТП на вулиці Липинського постраждало двоє дітей. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"17 січня о 20:24 годині в місті Львові, по вулиці Липинського, 28, відбулось зіткнення трьох автомобілів. Внаслідок ДТП отримали травми і були госпіталізовані у Львівську міську дитячу клінічну лікарню двоє дітей (2019 та 2008 року народження)", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Луцьку легковик зіткнувся з маршруткою, постраждало немовля.