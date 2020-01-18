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Во Львове в результате ДТП пострадали двое детей

Киев • УНН

 • 13466 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 января. УНН. Во Львове из-за ДТП на улице Липинского пострадало двое детей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Во Львове в результате ДТП пострадали двое детей

"17 января в 20:24 часов в городе Львове, на улице Липинского, 28 произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы во Львовскую городскую детскую клиническую больницу двое детей (2019 и 2008 года рождения)", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Луцке легковушка столкнулась с маршруткой, пострадали младенец.

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