У Луцьку легковик зіткнувся з маршруткою, постраждало немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Луцьку внаслідок зіткнення автомобіля Ford Fiesta та маршрутного таксі "Богдан" постраждала шестимісячна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
"О 23 годині (16 січня - ред.) по вулиці Потебні в Луцьку зіткнулися автомобіль Ford Fiesta, під керуванням 27-річного місцевого жителя, та маршрутне таксі "Богдан", за кермом якого перебував 43-річний лучанин. У результаті ДТП постраждала шестимісячна дитина, однак не госпіталізувалася", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що нині життю та здоров’ю немовля нічого не загрожує.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Рівному п’яний водій наїхав на жінку, яка йшла збоку дороги з візком, у якому знаходилося немовля. Внаслідок ДТП матір з дитиною доставили до лікарні.