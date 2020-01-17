В Луцке легковушка столкнулась с маршруткой, пострадал младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Луцке в результате столкновения автомобиля Ford Fiesta и маршрутного такси "Богдан" пострадал шестимесячный ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
"В 23 часов (16 января - ред.) по улице Потебни в Луцке столкнулись автомобиль Ford Fiesta, под управлением 27-летнего местного жителя, и маршрутное такси "Богдан", за рулем которого находился 43-летний житель. В результате ДТП пострадал шестимесячная ребенок, однако не госпитализировался", - говорится в сообщении.
Указано, что в настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовные производства по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Ровно пьяный водитель наехал на женщину, которая шла со стороны дороги с коляской, в которой находился младенец. Вследствие ДТП мать с ребенком доставили в больницу.