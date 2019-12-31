П’яна ДТП у Рівному: постраждало немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Рівному п’яний водій наїхав на жінку, яка йшла обабіч дороги з візком, у якому знаходилося немовля. Внаслідок ДТП матір з дитиною доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
Так, автопригода сталася 30 грудня, близько 17:30 на вулиці Олени Теліги.
“Слідчо-оперативна група встановила, що 31-річний водій автомобіля Ford Sierra, житель обласного центру, допустив наїзд на рівнянку, яка йшла краєм проїзної частини і везла попереду себе дитячу коляску. Від удару із візка випав 11-місячний син, якого медики „швидкої“ доставили до лікарні. Після попереднього огляду дитину з матір’ю відпустили”, — сказано у повідомленні.
Кермувальник із місця події втік, однак його оперативно розшукали патрульні на вулиці Тютюнника. На зауваження зловмисник не реагував, нецензурно лаявся і поводив себе агресивно, ігноруючи законні вимоги поліцейських. На правопорушника склали адміністративні матеріали за статтями 173, 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).
За результатами освідування житель обласного центру був у стані алкогольного сп’яніння — 1,68 проміле.
Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик.
Нагадаємо, на Миколаївщині водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого отримав поранення восьмимісячний хлопчик.