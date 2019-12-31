П’яна ДТП у Рівному: постраждало немовля

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Рівному п’яний водій наїхав на жінку, яка йшла обабіч дороги з візком, у якому знаходилося немовля. Внаслідок ДТП матір з дитиною доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.