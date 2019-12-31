Пьяное ДТП в Ровно: пострадал младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Ровно пьяный водитель наехал на женщину, которая шла вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец. В результате ДТП мать с ребенком доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Так, автопроисшествие произошло 30 декабря, около 17:30 на улице Елены Телиги.
"Следственно-оперативная группа установила, что 31-летний водитель автомобиля Ford Sierra, житель областного центра, допустил наезд на жительницу Ровно, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой детскую коляску. От удара из коляски выпал 11-месячный сын, которого медики "скорой" доставили в больницу. После предварительного осмотра ребенка с матерью отпустили", - говорится в сообщении.
Водитель с места происшествия скрылся, однако его оперативно разыскали патрульные на улице Тютюнника. На замечание злоумышленник не реагировал, нецензурно ругался и вел себя агрессивно, игнорируя законные требования полицейских. На правонарушителя составили административные материалы по статьям 173, 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).
По результатам освидетельствования житель областного центра был в состоянии алкогольного опьянения - 1,68 промилле.
Следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Транспортное средство помещено на спецплощадку.
Напомним, в Николаевской области водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего получил ранения восьмимесячный мальчик.