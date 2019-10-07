На Миколаївщині у ДТП постраждав восьмимісячний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Миколаївщині водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого отримав поранення восьмимісячний хлопчик. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
Повідомляється, що ДТП сталась о 13:40 на трасі Миколаїв - Благовіщенське. 31-річний водій автомобіля Opel, за попередніми даними, не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини та з’їхав у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.
"У салоні авто, окрім водія, перебували ще двоє дорослих та немовля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди серйозних травмувань зазнав лише восьмимісячний хлопчик, наразі він перебуває у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що інші пасажири, в тому числі мати дитини, від госпіталізації відмовились. Відомості про подію внесли до журналу Єдиного обліку за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, на Київщині в ДТП загинула дитина.