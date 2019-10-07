В Николаевской области в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Николаевской области водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего получил ранения восьмимесячный мальчик. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
Сообщается, что ДТП произошло в 13:40 на трассе Николаев - Благовещенское. 31-летний водитель автомобиля Opel, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
"В салоне авто, кроме водителя, находились еще двое взрослых и ребенок. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил лишь восьмимесячный мальчик, пока он находится в больнице", - говорится в сообщении.
Указано, что другие пассажиры, в том числе мать ребенка, от госпитализации отказались. Сведения о событии внесли в журнал Единого учета по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Киевской области в ДТП погиб ребенок.