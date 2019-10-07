Ребенок погиб в ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате ДТП в Киевской области погиб ребенок и пострадал мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Надросовка спасатели получили 6 октября в 17:14.
На месте спасатели установили, что водитель автомобиля Mercedes столкнулся с железобетонной оградой за пределами дорожного покрытия.
"В результате ДТП погиб пассажир 2012 года рождения, а водитель госпитализирован в Володарскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Спасатели провели работу по деблокированию пострадавших и не допустили возгорания транспортного средства.
Причина ДТП устанавливается.
Напомним, во Львовской области столкнулись легковушки, пять человек травмированы.