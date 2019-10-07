Дитина загинула у ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Внаслідок ДТП у Київській області загинула дитина та постраждав чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України в області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Надросівка рятувальники отримали 6 жовтня о 17:14.
На місці рятувальники встановили, що водій автомобіля Mercedes зіткнувся із залізобетонною огорожею за межами дорожнього покриття.
"Внаслідок ДТП загинув пасажир 2012 року народження, а водій госпіталізований до Володарської центральної районної лікарні", - сказано у повідомленні.
Рятувальники здійснили роботу з деблокування постраждалих та не допустили загорання транспортного засобу.
Причина ДТП встановлюється.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися легковики, п'ятеро людей травмовані.