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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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На Львівщині зіткнулися легковики, п'ятеро людей травмовані

Київ • УНН

 • 6906 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми п'ятеро лоюдей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції. 

На Львівщині зіткнулися легковики, п'ятеро людей травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 жовтня, близько 12:30, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава Руська у Золочівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Ford Kuga, яким керував 35-річний мешканець міста Вінниця та мікроавтобус Ford Transit під керуванням 54-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також 33-річна пасажирка легковика, жителька Вінниці, та двоє пасажирів мікроавтобуса – 44-річна жінка та 18-річний хлопець, обидвоє – львів’яни.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика.

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