На Львівщині зіткнулися легковики, п'ятеро людей травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми п'ятеро лоюдей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 жовтня, близько 12:30, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава Руська у Золочівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Ford Kuga, яким керував 35-річний мешканець міста Вінниця та мікроавтобус Ford Transit під керуванням 54-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також 33-річна пасажирка легковика, жителька Вінниці, та двоє пасажирів мікроавтобуса – 44-річна жінка та 18-річний хлопець, обидвоє – львів’яни.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, на трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика.