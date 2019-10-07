Во Львовской области столкнулись легковушки, пять человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей получили травмы пятеро лоюдей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября, около 12.30, на автодороге Тернополь-Львов-Рава Русская в Золочевском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Ford Kuga, которым управлял 35-летний житель города Винница, и микроавтобус Ford Transit под управлением 54-летнего львовянина. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также 33-летняя пассажирка легковушки, жительница Винницы, и двое пассажиров микроавтобуса - 44-летняя женщина и 18-летний парень, оба - львовяне.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, на трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб водитель легковушки.