На Запоріжжі вантажівка наїхала на легковик, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 жовтня, на 405 км траси Харків-Сімферополь на виїзді з міста Мелітополь.
Зіткнулись легковий автомобіль "ВАЗ" та вантажівка МAN. В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки "ВАЗ".
Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вирізали тіло водія з понівеченої машини та передали медичним працівникам.
Для запобігання загоряння бійці ДСНС змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої части.
Нагадаємо, У Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП.