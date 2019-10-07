В Запорожье грузовик наехал на легковушку, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которой погиб водитель легковушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября, на 405 км трассы Харьков-Симферополь на выезде из города Мелитополь.
Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовик МAN. В результате ДТП погиб 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ".
Водитель грузовика каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента вырезали тело водителя из покореженной машины и передали медицинским работникам.
Для предотвращения возгорания бойцы ГСЧС смыли остатки горюче-смазочных материалов с проезжей части.
Напомним, в Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП.