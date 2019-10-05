У Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Аварія зі смертельними наслідками сталася сьогодні, 5 жовтня, у Коммунарському районі Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області, передає УНН.
Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток взяв автомобіль Hyundai без дозволу батьків, і з друзями (14-15 років) катався по Комунарському району.
На вулиці Чумаченка неповнолітній водій не впорався з керуванням та вискочив на зустрічну смугу руху. Там його авто зіткнулося з Daewoo Lanos.
У результаті аварії водій та троє пасажирів Hyundai, а також 36-річний водій Lanos'у отримали травми й були госпіталізовані до лікарні. Однак один підліток від отриманих травм помер.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), повідомили в поліції.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Запоріжжі загинула дитина.