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У Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Аварія зі смертельними наслідками сталася сьогодні, 5 жовтня, у Коммунарському районі Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області, передає УНН.

У Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП

Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток взяв автомобіль Hyundai без дозволу батьків, і з друзями (14-15 років) катався по Комунарському району.

На вулиці Чумаченка неповнолітній водій не впорався з керуванням та вискочив на зустрічну смугу руху. Там його авто зіткнулося з Daewoo Lanos.

У результаті аварії водій та троє пасажирів Hyundai, а також 36-річний водій Lanos'у отримали травми й були госпіталізовані до лікарні. Однак один підліток від отриманих травм помер.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), повідомили в поліції.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Запоріжжі загинула дитина.

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