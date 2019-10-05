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В Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП

Киев • УНН

 • 29117 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 октября. УНН. Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 5 октября, в Коммунарском районе Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает УНН.

В Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП

Как установили правоохранители, 15-летний подросток взял автомобиль Hyundai без разрешения родителей, и с друзьями (14-15 лет) катался по Коммунарскому району.

На улице Чумаченко несовершеннолетний водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения. Там его авто столкнулось с Daewoo Lanos.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Hyundai, а также 36-летний водитель Lanos'а получили травмы и были госпитализированы в больницу. Однако один подросток от полученных травм скончался.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), сообщили в полиции.

Напомним, в результате ДТП на Запорожье погиб ребенок.

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