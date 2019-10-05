Внаслідок ДТП на Запоріжжі загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок автоаварії на Запоріжжі загинула дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
ДТП сталася 5 жовтня орієнтовно о 10:44.
"На автошляху в Кам’янсько-Дніпровському районі сталося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок аварії малолітній хлопчик, який їхав в одному із транспортних засобів, загинув на місці", - вказали у поліції.
Правоохоронці встановили, що водій автівки Chevrolet Aveo 1989 року народження не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Opel.
Загинув хлопчик 2010 року народження, пасажир першого транспортного засобу.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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