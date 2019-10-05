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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Вантажівка "МАЗ" на смерть збила жінку на тротуарі

Київ • УНН

 • 23722 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Жінка-пішохід загинула під колесами вантажівки "МАЗ" на Тернопільщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу тернопільської поліції.

Вантажівка "МАЗ" на смерть збила жінку на тротуарі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько 19:19 у Чорткові.

За попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру міста, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження. Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel.

Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий. Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, іноземець на DAF в'їхав у "швидку" на Хмельниччині, троє постраждалих.

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