Вантажівка "МАЗ" на смерть збила жінку на тротуарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Жінка-пішохід загинула під колесами вантажівки "МАЗ" на Тернопільщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу тернопільської поліції.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько 19:19 у Чорткові.
За попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру міста, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження. Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel.
Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий. Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.
Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, іноземець на DAF в'їхав у "швидку" на Хмельниччині, троє постраждалих.