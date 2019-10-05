Грузовик "МАЗ" насмерть сбил женщину на тротуаре

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 19:19 в Черткове.

По предварительной информации, водитель грузовика с прицепом, двигаясь в направлении центра города, на Т-образном перекрестке выехал на тротуар и сбил женщину, 1959 года рождения. После этого автомобиль по инерции занесло на территорию Чертковского РО Управления ГСЧС, где там он протаранил еще и припаркованный автомобиль марки Opel.

Женщина погибла на месте происшествия. Водитель предварительно трезв. Одна из версий ДТП, которую проверяют следователи, отказ тормозов.

Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УКУ. Продолжается следствие.

Напомним, иностранец на DAF въехал в "скорую" в Хмельницкой области, трое пострадавших.