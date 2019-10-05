Іноземець на DAF в'їхав у "швидку", троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Громадянин Болгарії за кермом вантажівки DAF на Хмельниччині зіткнувся з каретою швидкої допомоги, у результаті троє осіб, які були в спецавтомобілі, постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Аварія сталася вчора, 4 жовтня, близько 17:27 години в місті Кам’янець-Подільському, на перехресті проспекту Грушевського та вулиці Черняховського.
"За попередньою інформацією, 44-річний громадянин Болгарії, керуючи вантажним автомобілем DAF, здійснюючи маневр розвороту, не впевнився, що це буде безпечно для інших учасників руху, та допустив зіткнення з каретою швидкої медичної допомоги, яка рухалась в попутному напрямку", - вказали у поліції.
Внаслідок ДТП водій ШМД, 44-річний чоловік, та його пасажир, фельдшер ШМД, 19-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та були госпіталізовані до нейрохірургічного відділення міської лікарні № 1. Ще один пасажир, лікар ШМД, 61-річна жінка, отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та політравму й була госпіталізована в реанімаційне відділення міської лікарні № 1.
Водій вантажного автомобіля DAF тілесних ушкоджень не отримав, 5 жовтня о 00:25 годині поліцейські його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком.