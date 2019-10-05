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У Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком

Київ • УНН

 • 14463 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Напередодні ввечері у Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком, троє людей постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.

У Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 21:20 на вулиці Шевченка.

"Попередньо встановлено, що 21-річний водій легковика Nissan при переїзді перехрестя не пропустив автомобіль швидкої допомоги, що рухався з увімкненими проблисковими маячками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії травми отримали 61-річний водій, 57-річна фельдшер та 43-річна санітар спецавтомобіля, проте після надання медичної допомоги всіх постраждали відпустили додому.

Інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву етапували до виправного центру.

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