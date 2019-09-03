Резонансна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області. Про це журналісту УНН повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дар'я Мартинова.
(Зайцеву етапували - ред.) до Покровського виправного центру 79 вчора (2 вересня - ред.)"- повідомила Мартинова.
Раніше засудженого за смертельну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова 28 серпня етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.
Апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова і залишив вирок засудженим у силі.