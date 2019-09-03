Резонансное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр

(Зайцеву этапировали - ред.) в Покровский исправительный центр 79 вчера (2 сентября - ред.)", - сообщила Мартынова.

Ранее осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова 28 августа этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.

Апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил приговор осужденным в силе.