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Резонансна ДТП у Харкові: Дронова етапували до колонії

Резонансна ДТП у Харкові: Дронова етапували до колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Засудженого за смертельну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області. Про це журналісту УНН повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дар'я Мартинова.

"Дронова етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області вчора, (28 серпня –ред.)", - сказала Мартинова.

Крім того, за її словами, друга засуджена за цю ДТП Олена Зайцева чекає на рішення щодо етапування з адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС).

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.

Апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова і залишив вирок засудженим у силі.

Українські Національні Новини

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