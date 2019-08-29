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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13095 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122068 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126412 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151563 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150845 просмотра

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Резонансное ДТП в Харькове: Дронова этапировали в колонию

Резонансное ДТП в Харькове: Дронова этапировали в колонию

Киев  •  УНН

 • 17447 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарья Мартынова.

"Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области вчера, (28 августа ред.)", - сказала Мартынова.

Кроме того, по ее словам, вторая осужденная за это ДТП Елена Зайцева ждет решения по этапированию из администрации Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.

Апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил приговор осужденным в силе.

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