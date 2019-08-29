Резонансное ДТП в Харькове: Дронова этапировали в колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарья Мартынова.
"Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области вчера, (28 августа ред.)", - сказала Мартынова.
Кроме того, по ее словам, вторая осужденная за это ДТП Елена Зайцева ждет решения по этапированию из администрации Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.
Апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил приговор осужденным в силе.