В Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Накануне вечером в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой, три человека пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 21:20 на улице Шевченко.
"Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковушки Nissan при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар спецавтомобиля, однако после оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.
Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, осужденную за смертельное ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр.