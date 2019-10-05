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В Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой

Киев • УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Накануне вечером в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой, три человека пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

В Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 21:20 на улице Шевченко.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковушки Nissan при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар спецавтомобиля, однако после оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, осужденную за смертельное ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву этапировали в исправительный центр.

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