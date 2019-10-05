Иностранец на DAF въехал в "скорую", трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Гражданин Болгарии за рулем грузовика DAF в Хмельницкой области столкнулся с каретой скорой помощи, в результате три человека, которые были в спецавтомобиле, пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Авария произошла вчера, 4 октября, около 17:27 часов в городе Каменец-Подольском, на перекрестке проспекта Грушевского и улицы Черняховского.
"По предварительной информации, 44-летний гражданин Болгарии, управляя грузовым автомобилем DAF, совершая маневр разворота, не убедился, что это будет безопасно для других участников движения, и допустил столкновение с каретой скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении", - указали в полиции.
В результате ДТП водитель СМП, 44-летний мужчина, и его пассажир, фельдшер СМП, 19-летняя девушка, получили телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и были госпитализированы в нейрохирургическое отделение городской больницы № 1. Еще один пассажир, врач СМП, 61-летняя женщина, получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и политравму и была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы № 1.
Водитель грузового автомобиля DAF телесных повреждений не получил, 5 октября в 00:25 часов полицейские его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.