В результате ДТП на Запорожье погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Вследствие автоаварии на Запорожье погиб ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло 5 октября примерно в 10:44.
"На автодороге в Каменско-Днепровском районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии малолетний мальчик, который ехал в одном из транспортных средств, погиб на месте", - указали в полиции.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo 1989 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Opel.
Погиб мальчик 2010 года рождения, пассажир первого транспортного средства.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, грузовик "МАЗ" насмерть сбил женщину на тротуаре.