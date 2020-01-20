У столиці за вихідні сталося майже 170 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві за суботу та неділю, 18-19 січня, сталося майже 170 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 18 по 19 січня сталося 167 ДТП, із них 8 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Львові через ДТП постраждало двоє дітей.
Як повідомлялося, у Києві на проспекті Соборності сталося ДТП за участі 4 автомобілів, всі вони отримали серйозні механічні пошкодження.