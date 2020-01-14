У Києві сталася ДТП за участю чотирьох іномарок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві на проспекті Соборності сталося ДТП за участі 4 автомобілів, всі вони отримали серйозні механічні пошкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку", - сказано у повідомленні.
Останній, в наслідок некерованого руху, здійснив зіткнення з транспортним засобом Honda, а той у свою чергу з автомобілем Volkswagen. Автомобілі зазнали серйозних механічних пошкоджень.
Ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у водія транспортного засобу Subaru патрульні не виявили.
На винуватця аварії склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, на Київщині у постраждалого внаслідок ДТП водія виявили при собі наркотичний засіб "Метадон".