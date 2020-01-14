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На Київщині у постраждалого у ДТП водія виявили наркотики

На Київщині у постраждалого у ДТП водія виявили наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. На Київщині у постраждалого внаслідок ДТП водія виявили при собі наркотичний засіб “Метадон”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

“Автопригода сталася вчора близько 20 години на автодорозі „Київ-Знам’янка“ поблизу міста Кагарлик. Водій легковика Nissan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті — першого доставили до лікарні із закритим переломом стегна і травмами головного мозку”, — сказано у повідомленні.

Медики під час огляду виявили в шкарпетці потерпілого блістер таблеток “Метадон”. Правоохоронці вилучили наркотичний засіб для проведення відповідної експертизи.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. Також слідчі з’ясовують чи перебував за кермом водій в стані наркотичного сп’яніння.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті адвокату повідомили про підозру, через те, що він їхав за кермом автомобіля у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння та наїхав на 11-річну дитину.

Українські Національні Новини

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