В Киевской области у пострадавшего в ДТП водителя обнаружили наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киевской области у пострадавшего в результате ДТП водителя обнаружили при себе наркотическое средство "Метадон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“Автопроисшествие произошло вчера около 20 часов на автодороге „Киев-Знаменка“ вблизи города Кагарлык. Водитель легковушки Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате — первого доставили в больницу с закрытым переломом бедра и травмами головного мозга”, — говорится в сообщении.
Медики при осмотре обнаружили в носке потерпевшего блистер таблеток “Метадон”. Правоохранители изъяли наркотическое средство для проведения соответствующей экспертизы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Также следователи выясняют находился ли за рулем водитель в состоянии наркотического опьянения.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта) и по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье адвокату сообщили о подозрении, потому, что он ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и наехал на 11-летнего ребенка.