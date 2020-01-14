В Киеве произошло ДТП с участием четырех иномарок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием 4 автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru, двигаясь по проспекту Соборности в сторону бульвара Дружбы Народов, не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался в попутном направлении", - сказано в сообщении.
Последний, в результате неуправляемого движения, совершил столкновение с транспортным средством Honda, а тот в свою очередь с автомобилем Volkswagen. Автомобили получили серьезные механических повреждений.
Признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя транспортного средства Subaru патрульные не обнаружили.
На виновника аварии составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Напомним, в Киевской области у пострадавшего в результате ДТП водителя обнаружили при себе наркотическое средство "Метадон".