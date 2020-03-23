В столице за выходные произошло около 80 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве за выходные произошло 79 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 21 марта по 22 марта произошло 79 ДТП, из них 6 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось в УНН, в Киеве за субботу и воскресенье, 14-15 марта, произошло 206 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, на трассе "Киев-Харьков" произошло ДТП с участием автомобилей и грузовика, в результате которого пострадали семь человек.
Также сообщалось, в Киевской области будут судить депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, который вызвал смертельное ДТП.