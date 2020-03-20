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На Київщині судитимуть депутата з Чернігівщини, який спричинив смертельне ДТП

На Київщині судитимуть депутата з Чернігівщини, який спричинив смертельне ДТП

Київ • УНН

 • 11296 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. На Київщині судитимуть депутата Талалаївської селищної ради Чернігівської області, який спричинив смертельне ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Талалаївської селищної ради Чернігівської області, який у серпні 2019 року в селі Гоголів Броварського району спричинив дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів Volkswagen Caddy та "ВАЗ-21112", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок порушення обвинуваченим правил безпеки дорожнього руху, пасажир автомобіля "ВАЗ-21112" від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої медичної допомоги, а водій іншого автомобіля отримав тілесне ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого та середньої тяжкості тілесне ушкодження потерпілому).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на Вінничині сталася ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали п’ятеро осіб. 

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